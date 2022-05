"Lui è Mimì, e pulisce i fondali del nostro mare da solo": il post del sindaco di Bacoli

Il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, presenta così su Facebook un suo concittadino che lo rende particolarmente orgoglioso: "Lui è Mimì. E, ogni volta che può, pulisce i fondali del mare di Bacoli. Da solo". Della Ragione posta di Mimì una foto mentre, in costume, si immerge a raccogliere rifiuti e a pulire una spiaggia che giustamente sente "sua".

Mimì lo fa - spiega il sindaco - "per amore della città". "Ha i capelli bianchi, è un pensionato. Ed ha tanto da insegnarci. Un esempio silenzioso. Leggo e sento spesso che “solo i giovani possiamo salvare i nostri territori”. Non è vero. Lo ripeto, da giovane. Non è vero. Abbiamo tanto da imparare da chi questo paese lo vive da sempre", prosegue il sindaco bacolese.

"Uniamo le forze, tutte le generazioni. Sono orgoglio del popolo bacolese. Sono orgoglio di essere il primo servitore di questo popolo così forte, appassionato. Facciamo la nostra parte. Così stiamo cambiando questa città. Dobbiamo continuare a farlo. Siamo una squadra. Un passo alla volta", conclude il primo cittadino.