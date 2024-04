80 anni di Mimì alla Ferrovia in mostra

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

La lotta agli sprechi alimentari è una necessità sempre più sentita da molti, tanti i progetti interessanti per sensibilizzazione i cittadini. «Cameriere cortesemente un sacchetto per gli avanzi, a casa ho il cane che mi aspetta vicino alla porta !», quante volte abbiamo assistito a questo siparietto.... La celebrazione degli 80 anni di Mimì alla Ferrovia, iniziata con l’exhibition “80 e li mostra. La storia, 1943/2023” e la consegna della Medaglia della Città di Napoli a Mimì da parte del Sindaco Gaetano Manfredi, continua con il lancio della doggy bag “Porta Mimì Via”, in tal modo le leccornie dello chef Salvatore Giugliano si possono portare via nella scatola colorata e i sapori genuini del famoso e storico ristorante arrivano ovunque. E’ ora possibile portare via ciò che non si riesce a consumare al tavolo del ristorante, seguendo una politica anti spreco, già diffusa in America e obbligatoria in Francia e Spagna e, discussa in Italia, dove la proposta di legge “Doggy bag obbligatoria” è al centro di un dibattito iniziato a gennaio di questo anno. Al di là dell’entrata in vigore della legge, Mimì alla Ferrovia sceglie di dare questa opportunità, mostrando sensibilità verso la tutela dell’ambiente, confezionando il cibo avanzato in contenitori riutilizzabili o riciclabili, chiusi nella valigetta realizzata in carta riciclabile. Racconta Ida Giugliano: «La cucina è un gesto d’amore e con il Porta Mimì Via questo gesto d’amore può essere condiviso con chiunque e ovunque. È uno dei tanti modi in cui mio cugino Salvatore e io abbiamo scelto di celebrare gli 80 anni del ristorante, un’azienda familiare legata a valori profondi e tradizionali, dando la possibilità di portare via ciò che non si riesce a consumare e che, altrimenti, verrebbe buttato via. La scatola può essere utilizzata anche per l’asporto delle pietanze da consumare successivamente da trasformare in una bella sorpresa o in un regalo». In occasione degli 80 anni dalla sua fondazione, il ristorante promuove un anno di eventi celebrativi, ideati per raccontare la propria storia attraverso ben 4 decenni. Una mostra permanente con 80 foto e cimeli con cui ripercorrere la vita, i sogni e i successi del ristorante e il rapporto con la sua città. Mimì alla ferrovia parte da questo anniversario per raccontare la storia della famiglia. Harry di Prisco