50 Top Pizza 2023: la pizzeria di Diego Vitagliano è la migliore d'Italia a "ex aequo"

Dopo diversi anni sul podio, il maestro degli impasti Diego Vitagliano è il nuovo numero uno della 50 Top Pizza Italia 2023, celebre classifica che incorona le migliori pizzerie in giro per il mondo. Diego diventa a tutti gli effetti il miglior pizzaiolo d’Italia. La sua 10 Pizzeria di Bagnoli a Napoli condivide il gradino più alto del podio con I Masanielli di Francesco Martucci, suo amico e collega.

Durante la premiazione svoltasi ieri a Roma presso il Teatro Argentina, Vitagliano ha ricevuto anche l’importante premio ‘Miglior Servizio di Sala dell’Anno’: un grande riconoscimento per tutto il team di 10 Pizzeria. Sul podio con Vitagliano anche I Tigli di Simone Padoan (secondo posto) e Seu Pizza Illuminati di Pier Daniele Seu (terzo posto).

Nella top 10 anche altre pizzeria napoletano. Al quarto posto, infatti, troviamo 50 Kalò di Ciro Salvo, mentre i fratelli Francesco e Salvatore Salvo si piazzano al settimo posto. La top ten viene chiusa da Enzo Coccia con La Notizia 94.

"Un sogno che si avvera"

Queste le dichiarazioni del maestro pizzaiolo napoletano dopo la premiazione:“Per me è un vero onore. Ma più che altro è un sogno che si avvera: era da anni che aspettavo questo momento, e finalmente ora è arrivato. La strada è stata lunga, ma anche nei momenti più duri la mia passione non si è mai spenta è la voglia di dare il massimo è sempre stata al top.

“Ci tengo a ringraziare di cuore tutta la mia squadra, che ora è diventata più una grande famiglia, in particolare i ragazzi della sala che oggi sono stati premiati come i migliori d’Italia. Ed è molto importante che ora si parli dell’importanza della sala in pizzeria e non più solo nei grandi ristoranti”.

“Un ringraziamento speciale va a Barbara Guerra, Luciano Pignataro, Albert Sapere e a tutti i professionisti che lavorano a questa importante classifica che ogni anno incorona i migliori pizzaioli del mondo. Spero ovviamente di continuare questo mio grande percorso di crescita, che parte dalla sfera professionale ma incrocia inevitabilmente quella personale. Perché per me la pizza è vita”.

“Infine voglio ringraziare di cuore il mio collega e amico Francesco Martucci, con il quale oggi condivido il primo posto della 50 Top Pizza 2023. Lui è uno dei mostri sacri della pizza napoletana e trovarmi sul gradino più alto del podio insieme a lui è un immenso onore e una grande emozione. Lo devo ringraziare perché proprio la voglia di raggiungere persone come lui è stata e sarà sempre un’ulteriore spinta per dare il massimo e alzare sempre di più l’asticella”.

La storia di Diego Vitagliano

Una vera passione per gli impasti. Una pizza contemporanea che non dimentica la tradizione napoletana. Napoletano doc classe 1985, Diego Vitagliano ha iniziato da Carmenella con Salvatore Esposito, il papà di Vincenzo, quando aveva sedici anni, una vera e propria gavetta da portapizza fino a rosticciere. Comincia a lavorare come pizzaiolo per volere del padre, ‘è l’unico mestiere dove troverai sempre lavoro’, gli diceva. Ha lavorato in diverse pizzerie fino a quando nel 2013 ha intrapreso la sua ricerca sugli impasti. Insieme a Carlo Sammarco, Diego Vitagliano ha iniziato a sperimentare la pizza ‘a canotto’, quella con il cornicione alto, che riprende la pizza del Vomero di circa 50 anni fa, utilizzando per la preparazione tecniche diverse dal solito (come quelle che si utilizzano per il pane, gli impasti indiretti con biga o poolish).

All’epoca tutto ciò fu considerato come una moda passeggera destinata a scomparire in breve tempo, oggi invece possiamo dire che quello sarebbe stato il futuro della pizza napoletana. Questo approccio intrapreso anni fa, è ancora oggi la base del lavoro quotidiano di Diego Vitagliano, sulla digeribilità della pizza, la conoscenza delle farine da utilizzare, dei processi enzimatici e degli shock termici degli impasti. Per questo motivo Vitagliano fa parte della nuova generazione di pizzaioli napoletani che coniugano modernità e sapienza antica.

La sua prima pizzeria aperta nel 2016 sul lungomare di Pozzuoli diventò subito troppo piccola. Così l’anno successivo si trasferisce a Napoli, nel quartiere di Bagnoli, con la sua prima 10Pizzeria Diego Vitagliano, alla quale seguirà una seconda apertura nell’Aprile 2019 presso Pozzuoli. ‘Io le mie pizze le faccio in base ai miei ricordi, perché ho avuto la fortuna di crescere con una nonna che sapeva cucinare benissimo, le ricette della tradizione napoletana sono tutte presenti nel menu, rivisitate sulla pizza, come: il ragù, la genovese, la carne ripassata, in primavera la pasta e piselli rivisitata sulla pizza e molto altro’.

La pizza di Diego Vitagliano è leggera e altamente digeribile, morbida con un po’ di croccantezza, realizzata con un impasto indiretto con prefermento di tipo 1 bio, una lievitazione di 36 ore, alta idratazione e un bassissimo quantitativo di sale. Il menu è basato sulla tradizione: sono sempre presenti le pizze marinara, margherita, la montanara e il calzone al forno. Da queste pizze storiche nascono quelle rivisitate, come la margherinara o la ragù. Diego dedica inoltre un’attenzione particolare alla pizza senza glutine. Le pizzerie di Diego Vitalgiano: 10 Pizzeria a Napoli (Bagnoli), 10 Pizzeria a Pozzuoli, 10 Pizzeria a Roma, 10 Pizzeria a Doha.

La classifica completa e i premi

1 10 Diego Vitagliano Pizzeria – Napoli, Campania

1 I Masanielli – Francesco Martucci – Caserta, Campania

2 I Tigli – San Bonifacio (VR), Veneto

3 Seu Pizza Illuminati – Roma, Lazio

4 50 Kalò – Napoli, Campania

5 180g Pizzeria Romana – Roma, Lazio

6 I Masanielli – Sasà Martucci – Caserta, Campania

7 Francesco & Salvatore Salvo – Napoli, Campania

8 Dry Milano – Milano – Lombardia

9 Cambia-Menti di Ciccio Vitiello – Caserta, Campania

10 La Notizia 94 – Napoli, Campania

11 Confine – Milano, Lombardia

12 Le Grotticelle – Caggiano (SA), Campania

13 Carlo Sammarco Pizzeria 2.0 – Aversa (CE), Campania

14 Pepe in Grani – Caiazzo (CE), Campania

15 La Cascina dei Sapori – Rezzato (BS), Lombardia

16 Apogeo – Pietrasanta (LU), Toscana

17 Denis – Milano, Lombardia

18 BOB Alchimia a Spicchi – Montepaone Lido (CZ), Calabria

19 Allegrìo – Roma, Lazio

20 Pizzeria Da Lioniello – Succivo (CE), Campania

21 400 Gradi – Lecce, Puglia

22 Pupillo Pura Pizza – Frosinone, Lazio

23 ‘O Scugnizzo – Arezzo, Toscana

24 Renato Bosco Pizzeria – San Martino Buon Albergo (VR), Veneto

25 Frumento – Acireale (CT), Sicilia

26 Sbanco – Roma, Lazio

27 Fandango – Potenza, Basilicata

28 Pizzeria Le Parùle – Ercolano (NA), Campania

29 Giovanni Santarpia – Firenze, Toscana

30 Giangi Pizza e Ricerca – Arielli (CH), Abruzzo

31 Pizzeria Panetteria Bosco – Tempio Pausania (SS), Sardegna

32 Modus – Milano, Lombardia

33 Clementina – Fiumicino (RM), Lazio

34 La Bolla – Caserta, Campania

35 Palazzo Petrucci Pizzeria – Napoli, Campania

36 ‘O Fiore Mio – Faenza (RA), Emilia-Romagna

37 Sant’Isidoro – Pizza & Bolle – Roma, Lazio

38 I Borboni Pizzeria – Pontecagnano Faiano (SA), Campania

39 Maiori – Cagliari, Sardegna

40 Pizzeria Chicco – Colle di Val d’Elsa (SI), Toscana

41 Enosteria Lipen – Triuggio (MB), Lombardia

42 Crosta – Milano, Lombardia

43 Antica Friggitoria Masardona Roma – Roma, Lazio

44 Grigoris – Mestre (VE), Veneto

45 L’Orso – Messina, Sicilia

46 Pizzeria Gigi Pipa – Este (PD), Veneto

47 Saccharum Pizzeria Ristorante – Altavilla Milicia (PA), Sicilia

48 Meunier Champagne & Pizza – Corciano (PG), Umbria

49 Pizzeria I Vesuviani – Pomigliano d’Arco (NA), Campania

50 Sestogusto – Torino, Piemonte

51 La Gatta Mangiona – Roma, Lazio

52 I Fontana – Somma Vesuviana (NA), Campania

53 Guglielmo & Enrico Vuolo – Verona, Veneto

54 Gusto Divino – Saluzzo (CN), Piemonte

55 La Piedigrotta – Varese, Lombardia

56 Pizzeria Elite Rossi – Alvignano (CE), Campania

57 Framento – Cagliari, Sardegna

58 Officine del Cibo – Sarzana (SP), Liguria

59 Patrick Ricci – Terra, Grani, Esplorazioni – San Mauro Torinese (TO), Piemonte

60 Il Vecchio e il Mare – Firenze, Toscana

61 La Braciera – Palermo, Sicilia

62 Giotto Pizzeria – Bistrot – Firenze, Toscana

63 La Contrada – Aversa (CE), Campania

64 Angelo Pezzella – Pizzeria con Cucina – Roma, Lazio

65 Battil’oro – Querceta (LU), Toscana

66 Piccola Piedigrotta – Reggio Emilia, Emilia-Romagna

67 Mater – Fiano Romano (RM), Lazio

68 Da Attilio – Napoli, Campania

69 A Rota – Roma, Lazio

70 Umberto – Napoli, Campania

71 Sa Scolla – Cagliari, Sardegna

72 Pizzeria Luigi Cippitelli – San Giuseppe Vesuviano (NA), Campania

73 Il Segreto di Pulcinella – Montesarchio (BN), Campania

74 Pizzeria Mamma Rosa – Ortezzano (FM), Marche

75 Don Antonio 1970 – Salerno, Campania

76 Bottega Dani – Cecina (LI), Toscana

77 Capuano’s Pizzeria 7.0 – Milano, Lombardia

78 Bas & Co – Pesche (IS), Molise

79 Pizzeria Gorizia 1916 – Napoli, Campania

80 La Pergola – Radicondoli (SI), Toscana

81 Archestrato di Gela – Palermo, Sicilia

82 Pizza Canneto Beach 2 – Margherita di Savoia (BT), Puglia

83 Foorn – Mariglianella (NA), Campania

84 La Fenice Pizzeria Contemporanea – Pistoia, Toscana

85 Bella ‘mbriana Pizzeria – Trento, Trentino-Alto Adige

86 Pizzarè – Rizziconi (RC), Calabria

87 Lievito 72 – Trani (BT), Puglia

88 Bro. Ciro e Antonio Tutino Pizzeria – Napoli, Campania

89 ZenZero – Pisa, Toscana

90 La Piazzetta del Pisacane – Genova, Liguria

91 Mama – Lendinara (RO), Veneto

92 Pizzeria Fiore di Latte – Baveno (VB), Piemonte

93 Piano B – Siracusa, Sicilia

94 Claudio Alvicolo – Orvieto (TR), Umbria

95 Luppolo & Farina – Latiano (BR), Puglia

96 CUORE di Luca Brancati – Marano Vicentino (VI), Veneto

97 La Sorgente Pizzeria – Guardiagrele (CH), Abruzzo

98 PiGreco Pizzeria – Volla (NA), Campania

99 I Belcastro – Roma, Lazio

100 Il Vecchio Gazebo – Molfetta (BA), Puglia

Premi Speciali – 50 Top Pizza Italia 2023

• Miglior Servizio di Sala 2023 – Goeldlin Award

10 Diego Vitagliano Pizzeria – Napoli, Campania

• Pizza dell’Anno 2023 – Latteria Sorrentina Award

La Parmigiana Viaggiatrice di 180g Pizzeria Romana – Roma, Lazio

• Pizzaiolo dell’Anno 2023 – Ferrarelle Award

Sasà Martucci de I Masanielli – Sasà Martucci – Caserta, Campania

• Miglior Servizio della Birra 2023 – Birrificio Fratelli Perrella Award

Francesco & Salvatore Salvo – Napoli, Campania

• Novità dell’Anno 2023 – Solania Award

Confine – Milano, Lombardia

• Frittatina di Pasta dell’Anno 2023 – Pastificio Di Martino Award

La Cascina dei Sapori – Rezzato (BS), Lombardia

• Performance dell’Anno 2023 – Robo Award

BOB Alchimia a Spicchi – Montepaone Lido (CZ), Calabria

• One to Watch 2023 – Fedegroup Award

Allegrìo – Roma, Lazio

• Migliore Proposta dei Fritti – Il Fritturista 2023 – Oleificio Zucchi Award

Sbanco – Roma, Lazio

• Migliore Carta dei Vini 2023 – Asti DOCG Award

Meunier Champagne & Pizza – Corciano (PG), Umbria

• Premio Città di Roma 2023

Gabriele Bonci – Pizzarium – Roma, Lazio

Benemerito della Pizza – 50 Top Pizza Italia 2023

• Giancarlo Casa

• Davide Civitiello

• Alfonso Pecoraro Scanio

Forno Verde – 50 Top Pizza Italia 2023

I Masanielli – Sasà Martucci – Caserta, Campania

Le Grotticelle – Caggiano (SA), Campania

Pupillo Pura Pizza – Frosinone, Lazio

Denis – Milano, Lombardia

Pizzeria Le Parùle – Ercolano (NA), Campania

Pizzeria Gigi Pipa – Este (PD), Veneto

Pizzarium – Roma, Lazio

Grotto Pizzeria Castello – Caggiano (SA), Campania