Microplastiche nello sperma di 6 campani su 10: lo studio

Microparticelle di plastica nel seme umano. La scoperta è di un team di ricercatori di diverse università italiane, in campioni provenienti da uomini sani non fumatori residenti in un’area ad alto impatto ambientale della Campania.

Il dato è allarmante, le microplastiche sono in 6 campioni su 10. I risultati - che confermano l'ulteriore minaccia ambientale per la riproduzione umana, già segnata da record sempre più negativi, in particolare sul versante maschile - sono contenuti in uno studio, pubblicato in preprint sulla rivista 'Science of the Total Environment', presentato in anteprima al congresso della Società italiana della riproduzione umana (Siru), in corso a Siracusa.

Già a gennaio 2023, sulla rivista 'Toxics', lo stesso gruppo aveva individuato per la prima volta microplastiche in urine di residenti dell’area nord di Napoli e Salerno. L’esatta composizione chimica delle microplastiche ritrovate nello sperma umano di questo studio fa riferimento a polipropilene (Pp), polietilene (Pe), polietilene tereftalato (Pet), polistirene (Ps), polivinilcloruro (Pvc), policarbonato (Pc), poliossimetilene (Pom) e materiale acrilico.