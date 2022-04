Mexico86, è uscito il nuovo singolo "del tempo che ho perso"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Oggi viene rilasciato dalla label INRI il brano "Del tempo che ho perso" un nuovo video singolo dopo gli inediti “Non è normale” e “Forse Sbaglio o Forse no”. Guarda https://youtu.be/1kyREwJ77Eg "Del tempo che ho perso" anticipa l'album in uscita a settembre prodotto presso il Monopattino Recording Studio di Sorrento da Peppe De Angelis e registrato anche da Taketo Gohara. La nuova traccia - con il videoclip realizzato da Antartica film - è un'invito a ritrovare se stessi; un trampolino per rituffarsi negli abbracci mancati, tra le luci dei concerti che non fanno più rumore. Un inno per dimenticare gli anni in cui l’arte è stata sottratta al mondo.