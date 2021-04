Da Chiaiano a Licola, una nuova metropolitana per l’area Nord di Napoli

Un collegamento tra la stazione della metropolitana napoletana di Chiaiano e la stazione di Licola della Circumflegrea, utilizzando un tratto della vecchia ferrovia in disuso dell’Alifana, il solco dell’alveo dei Camaldoli e parte della costa del litorale Giuglianese tra la pineta e la fascia seminativa. È il progetto di una mobilità nuova per l’area Nord di Napoli, che nasce dal confronto e dal lavoro svolto con i comitati cittadini di Italia Viva. «L’idea è quella di sviluppare un percorso dal litorale di Licola - dice la coordinatrice provinciale Barbara Preziosi - attraverso i territori di Giugliano, Qualiano, Villaricca, Calvizzano, Marano e Mugnano. Un'infrastruttura strategica per consentire un collegamento con zone che assumeranno funzioni importanti su scala territoriale, come quelle dell’ASI e della fascia litorale di Giugliano». Un lavoro straordinario portato avanti dai comitati cittadini di Italia Viva dei comuni di Marano, Giugliano, Mugnano, Qualiano, Calvizzano, con il comitato cittadino Sei Sud Domitio Flegreo Vivo e dall’associazione culturale MaranoLab di Marano di Napoli, che hanno trovato nella coordinatrice provinciale di Napoli, Barbara Preziosi, un punto di riferimento. Si punta a collegare la fascia litorale con le altre aree metropolitane. Nel dettaglio, il nuovo collegamento ferroviario, potrebbe pretendere una biforcazione all’altezza della località Zaccaria, indirizzandosi verso Lago Patria e Varcaturo, collegando così le attività balneari e garantendo un forte impulso al progetto di riqualificazione del Litorale Domizio. Ma anche realizzando un maggior collegamento con la stazione di Licola della Circumflegrea. Il segmento tra la stazione di Chiaiano, Mugnano e Marano potrebbe sfruttare in parte il vecchio tracciato della ferrovia Alifana con qualche variante. Il tratto tra Marano e Calvizzano potrebbe sfruttare invece la nuova strada via Raffaele Granata fatta realizzare appositamente dal comune di Marano per il vecchio progetto del Micro-Metro fino alla Circumvallazione Esterna. Il segmento tra Calvizzano Villaricca Qualiano e Giugliano potrebbe utilizzare parte della carreggiata o della parte centrale della Circumvallazione esterna, oppure piloni, con il vantaggio di collegare efficacemente il Parco commerciale di Giugliano e il nascente ospedale capofila dell’ASL Napoli 2 Nord.

Proprio di questo nuovo progetto di mobilità si discuterà lunedì alle 19.00 nell’evento on-line dal titolo “Nuove infrastrutture per una mobilità sostenibile”, organizzato dalla coordinatrice provinciale Barbara Preziosi al quale prenderanno parte, tra gli altri, la presidente della Commissione Trasporti Camera dei Deputati Raffaella Paita, l’onorevole Gennaro Migliore, Crescenzo Coppola (già assessore ai trasporti del Comune di Marano) e il presidente EAV Campania Umberto De Gregorio.