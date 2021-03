Metropolitana, completata la galleria che unisce Poggioreale a Capodichino

Conclusa la prima galleria di collegamento tra le stazioni Capodichino e Poggioreale della metropolitana. La 'talpa', macchina che ha scavato per 1 chilometro alla profondità di 40 metri, sarà ora spostata nel cantiere di Capodichino per ripartire con la realizzazione della seconda galleria.

Si tratta del primo passo per completare l'anello della Linea 1, per il quale mancano ancora le stazioni Duomo, Poggioreale e Capodichino. Il sopralluogo è avvenuto a porte chiuse. Così come già accaduto nelle settimane precedenti, per le visite ai cantieri di Riviera di Chiaia e piazza Nicola Amore, il Comune non ha consentito l'ingresso alla stampa.