Anm informa che per consentire attività urgenti di verifiche in linea, la Linea 1 della metropolitana di Napoli stasera 9 febbraio non effettuerà il consueto prolungamento. Sarà, inoltre, anticipato l'orario di chiusura al pubblico.

Queste le ultime corse previste:

- da Piscinola alle ore 21:04

- da Garibaldi alle ore 21:34.