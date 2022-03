Metro Linea 1, limitazione alla circolazione oggi e giovedì: gli orari

Anm informa che per consentire verifiche tecniche a cura dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e infrastrutture stradali e autostradali, martedì 8 e giovedì 10 marzo, dalle ore 10.00 alle ore 11.36, la circolazione dei treni sarà limitata alla tratta parziale Colli Aminei-Garibaldi con l'interruzione temporanea della tratta Piscinola-Colli Aminei.

Gli orari

Ultime corse viaggiatori:

• Da Piscinola per Garibaldi ore 09.58

• Da Garibaldi per Piscinola ore 09.14 (in arrivo a Piscinola alle 9.47)

Modalità di ripresa della circolazione su intera tratta:

• Da Piscinola per Garibaldi, ore 11.36

• da Garibaldi per Piscinola, ore 11.06 (ore 11.33 da Colli Aminei).