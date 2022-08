Metro Linea 1, chiusura anticipata al pubblico per tre giorni: gli orari delle ultime corse

Anm informa che per attività di verifica programmata in linea, dal 3 al 5 agosto, la Linea 1 della metropolitana di Napoli anticipa la chiusura al pubblico.

Questi gli orari delle ultime corse serali:

• da Piscinola ore 20.28;

• da Garibaldi ore 20.54.

Lavori piazza Carlo III, sospesa la linea bus 202

Anm informa che, in considerazione di lavori di manutenzione stradale dal 2 al 10 agosto, non sarà possibile per i mezzi pesanti effettuare la svolta che da piazza Carlo III immette su corso Garibaldi. La manovra inversa sarà regolarmente effettuabile.

Pertanto, limitatamente al suddetto periodo:

- la linea 202 è sospesa

- la linea 254, esercita con autobus sostitutivi, proveniente dal capolinea di via Nicolini, dopo aver percorso via SS Giovanni e Paolo, svolta per via Gussone, via Arenaccia, via Casanova, corso Garibaldi e percorso ordinario. Invariato in percorso di ritorno.