Metropolitana di Napoli, la Linea 1 anticipa la chiusura al pubblico: gli orari

Anm informa che, per consentire attività di verifiche in linea, lunedì 25 marzo 2024, la Linea 1 della metropolitana di Napoli anticipa la chiusura al pubblico.

Questi gli orari delle ultime corse:

- da Piscinola alle ore 21:10

- da Garibaldi alle ore 21:34.

Lavori in corso San Giovanni, linee tranviarie limitano il percorso

Fino al 12 aprile, le linee tranviarie 412 e 421, per consentire lavori in corso San Giovanni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:30 alle ore 17:30, limitano il proprio percorso a S. Erasmo. Il servizio tranviario sarà garantito sulla tratta ordinaria da largo S. Erasmo (Capolinea provvisorio), in direzione Poggioreale e piazza Municipio. Non percorrono via Reggia di Portici, via Ponte dei Francesi corso San Giovanni a Teduccio.