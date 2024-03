Metropolitana di Napoli, la Linea 1 chiude in anticipo: gli orari delle ultime corse

Anm informa che, per consentire attività di verifiche in linea, martedì 19 marzo 2024, la Linea 1 della metropolitana di Napoli anticipa la chiusura al pubblico.

Questi gli orari delle ultime corse:

- da Piscinola alle ore 21:10

- da Garibaldi alle ore 21:34.

Bus, la linea E6 devia il percorso

Anm informa che per l'istituzione di una nuova fase del dispositivo temporaneo di circolazione per i lavori in via Gennaro Serra, dal 19/03/2024 è attuato il seguente provvedimento di deviazione della linea E6: in partenza da piazza Trieste e Trento, percorre per via Nardones, svolta a destra su via Gradoni di Chiaia; via Santa Caterina da Siena, vico Mondragone, via Nicotera, prosegue per via Monte di Dio e proprio percorso.



Di ritorno da piazza dei Martiri, giunta in via Nicotera, prosegue per via Monte di Dio, svolta su via Nunziatella, via Egiziaca a Pizzofalcone, via Solitaria, piazzetta Salazar, piazza Plebiscito, via C. Console, via Acton, via C. Colombo, via Campodisola, via De Gasperi, via De Pretis, piazza Municipio, via Vittorio Emanuele III, via S. Carlo, piazza Trieste e Trento.