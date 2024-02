Metropolitana di Napoli, la Linea 1 anticipa la chiusura: gli orari delle ultime corse

Anm informa che, per consentire attività di verifiche in linea, oggi lunedì 19 febbraio 2024, la Linea 1 della metropolitana di Napoli anticipa la chiusura al pubblico.

Questi gli orari delle ultime corse:

- da Piscinola alle ore 21:10

- da Garibaldi alle ore 21:34.

La linea E6 devia il proprio percorso fino al 20 marzo

Anm informa che a causa di lavori urgenti ed indifferibili in via Gennaro Serra, tra via Egiziaca a Pizzofalcone a piazza S.Maria degli Angeli, la linea E6 dal 19/02/2024 fino al 20/03/2024 devia il proprio percorso.

In partenza da piazza Trieste e Trento percorre via S. Carlo, via De Gonzaga, via Acton, via Console, via S. Lucia e proprio percorso. Proveniente da piazza Nicotera, percorre via Monte di Dio, via Nunziatella, via Egiziaca a Pizzofalcone, via G. Serra e proprio percorso.