Come saranno le linee della metropolitana a Napoli nel prossimo futuro: tutte le novità

Come saranno le linee della metropolitana a Napoli nel prossimo futuro? L'assessore alle infrastrutture e ai trasporti Edoardo Cosenza ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda le linee 1, 6 e 10 in un'intervista rilasciata alla web tv del Comune di Napoli per la rubrica "Zoom sulla città".

Linea 1: frequenza a 5 minuti con l'entrata in circolazione dei nuovi treni

“Per quanto riguarda i nuovi treni della Linea 1 sono iniziate le prove dinamiche. Fatte queste prove, che sono complicate perché si fanno con treni in condizioni estreme, ovvero si fa la frenatura bruschissima con treno vuoto o la frenatura d’emergenza col treno pieno (non si mettono persone, ma pesi all’interno per simulare il treno pieno). Ci sono moltissime prove da fare, è un collaudo molto accurato ovviamente. Questi nuovi treni possono portare 1200 persone in ogni treno. Il primo treno dovrà fare 5000 km di prove a vuoto, che si faranno durante la circolazione normale, e poi entrerà in circolazione. Quindi, se tutte le prove di collaudo andranno bene, certamente entro l’estate avremo il primo treno nuovo in circolazione, ma ne abbiamo da parte già tanti di questi treni nuovi. Quindi se tutto andrà secondo le previsioni, nel 2022 avremo moltissimi treni nuovi da 1200 persone ognuno, con una frequenza che scenderà fino a 5 minuti. Sono treni bellissimi, molto meno rumorosi rispetto ai precedenti, molto capienti, modernissimi. Lo scenario dei trasporti su metropolitana può cambiare in questi mesi”, ha spiegato l'assessore Cosenza.

Linea 6: una galleria nel tufo per collegare Fuorigrotta e Posillipo

L'assessore comunale alle infrastrutture e ai trasporti ha fatto il punto della situazione sulla linea 6: “Abbiamo ottenuto finalmente un accordo con Ferrovie dello Stato per avere lo spazio per realizzare il deposito a Campegna e qui siamo già partiti perché il finanziamento già c’era. Poi ci sarà il prolungamento sia verso Bagnoli che verso Posillipo. Bisogna attraversare il banco tufaceo che da Campegna porta a piazza San Luigi. Nell’immaginario Posillipo è molto in alto, ma in realtà Fuorigrotta e piazza San Luigi sono quasi alla stessa quota. Si tratta di un collegamento relativamente semplice perché bisogna realizzare una galleria nel tufo. Teniamo presente che tutte le metropolitane di Napoli sono state scavate sott’acqua, in terreni sciolti, sotto il livello del mare, mentre invece questo collegamento sarà relativamente semplice e arrivando a piazza San Luigi, con un ascensore, si arriverà anche a via Petrarca".

Linea 10, la città collegata con i comuni dell'area a nord di Napoli

"Per la linea 10 abbiamo ottenuto un finanziamento importantissimo da 800 milioni, che si aggiunge ad un altro finanziamento, da circa 400 milioni, sempre sulla stessa linea. Si tratta di una linea importante per il nord della città metropolitana, perché collegherà Casoria, Afragola, Casavatore alla linea 1 attraverso la stazione Di Vittorio, nei pressi di Capodichino. E’ una cosa importantissima perché parliamo di circa 200mila abitanti e anche alcuni quartieri di Napoli, come Secondigliano e San Pietro a Patierno, saranno collegati. Sarà anche un beneficio per la città, poiché tutte queste persone dell'area metropolitana potranno venire a Napoli senza utilizzare l’automobile. Agli 800 milioni vanno sommati quasi 400 milioni per questo ulteriore lotto più i primi sette treni, che saranno ‘driveless’, ovvero senza pilota, automatici e che consentiranno anche un risparmio di gestione molto importante. Questo da circa 1,2 miliardi è il finanziamento più grande della storia di Napoli dal punto di vista delle metropolitane", ha aggiunto l'assessore Cosenza parlando della linea 10.