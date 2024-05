Anm informa che ci saranno variazioni al servizio della Linea 1 della metropolitana di Napoli in occasione dello svolgimento della manifestazione "La Via Maestra", organizzata dal sindacato CGIL, con comizio in piazza Dante sabato 25 maggio.

Lla stazione "Dante" resterà, infatti, chiusa al pubblico dalle ore 15.00 alle ore 18.30. I treni, dunque, non effettueranno la fermata in entrambe le direzioni.