Metro Linea 1, il punto dell'assessore Cosenza: "Oggi la circolazione è a 9 treni, con una frequenza a 9 minuti"

L'assessore comunale alle infrastrutture con delega ai trasporti Edoardo Cosenza, in un post su Facebook, ha fatto nelle scorse ore il punto della situazione sullo stato della Linea 1 della Metropolitana di Napoli con l'immissione dei nuovi treni.

"Linea 1. Oggi la circolazione è a 9 treni, 5 nuovi e 4 vecchi. Vecchi, come da tempo, a tre unità e quindi a tutta banchina. Con 9 treni la frequenza è 9 minuti. Vediamo sperimentalmente, devo partire per Roma. Municipio: tap in funziona. Metro persa per un istante. Attesa 8 minuti, 1 in meno del previsto. Treno vecchio, a tre carrozze, avevo quasi il 50% di possibilità. Va bene. Arrivo perfetto. tempo di attesa per il prossimo 9 minuti, come da manuale. Tap out funzionante. Insomma tutto bene", scrive Cosenza.