La metro funziona a metà: 300 dipendenti con permessi elettorali

Si scrive Anm si legge ufficio elettorale. Puntuali come un orologio, come ad ogni tornata elettorale, l'Azienda napoletana mobilità di Napoli deve fare i conti con le centianaia di permessi elettorali da accordare ai proprio dipendenti. Il rischio, che NapoliToday aveva annunciato nei giorni scorsi, si è tramutato in realtà. Sono circa 300 i lavoratori del trasporto pubblico impegnati come presidenti, scrutatori e rappresentanti di lista nel weekend contraddistinto dalle Politiche 2022.

L'azienda ha annunciato via social disagi per tutto il weekend 24-26 settembre, con particolare riferimento al trasporto su ferro. La linea 1 della Metropolitana limiterà le corse alla tratta Dante-Piscinola, con l'esclusione delle fermate Garibaldi, Duomo, Università (già chiusa per lavori), Municipio e Toledo. Domenica 25, la funicolare di Chiaia funzionerà solo con corse dirette.

Fenomeno simile, anche se in misura minore, si è verificato in Eav. Come riportato dal Corriere del mezziogiorno, per l'azienda che controlla Circumvesuviana e Cumana, le richieste di permesso sono 162. Non dovrebbero esserci grosse modifiche nel trasporto su ferro, che soprattutto sul fronte vesuviano è già ridotto all'osso, mentre a risentirne potrebbe essere quello su gomma.