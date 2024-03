Metropolitana di Napoli, la Linea 1 chiude in anticipo per due giorni: gli orari delle ultime corse

La Linea 1 della Metropolitana di Napoli chiude in anticipo per due giorni. Anm informa, infatti, che per consentire attività di verifiche in linea, lunedì 4 e martedì 5 marzo 2024, la metro anticipa la chiusura al pubblico.

Questi gli orari delle ultime corse previste:

- da Piscinola alle ore 21:10

- da Garibaldi alle ore 21:34.

Linee bus: le variazioni

Dal 4 marzo, in via sperimentale, la linea 204, attesterà esclusivamente nell'area di capolinea antistante l'ingresso dell'ospedale Cardarelli e sarà esercita sul seguente percorso (Cardarelli - Depretis): Piazzale Cardarelli - Via Cardarelli - Viale Colli Aminei - Via Miano - Via Capodimonte - Tondo Di Capodimonte - Corso Amedeo Di Savoia - Via Santa Teresa Degli Scalzi - Via Pessina - Piazza Dante - Via Toledo - Piazza Sette Settembre - Via Toledo - Piazza Carità - Via Battisti - Via Diaz - Via Sanfelice - Piazza Bovio - Via Depretis - Via Medina - Via Monteoliveto - Via Sant'Anna Dei Lombardi - Piazza Sette Settembre - Via Toledo - Piazza Dante - Via Pessina - Via Broggia - Strada Santa Maria Di Costantinopoli - Piazza Museo Nazionale -Via Santa Teresa Degli Scalzi - Corso Amedeo Di Savoia - Tondo Di Capodimonte-Via Capodimonte -Via Miano -Viale Colli Aminei -Via Pietravalle - Via Pansini - Via Semmola - Via D'Antona - Via Cardarei li - Piazzale Cardarelli.

A causa di lavori urgenti ed indifferibili in via Gennaro Serra, tra via Egiziaca a Pizzofalcone a piazza S.Maria degli Angeli, inoltre, la linea E6 fino al 20 marzo prossimo devia il proprio percorso.

In partenza da piazza Trieste e Trento percorre via S. Carlo, via De Gonzaga, via Acton, via Console, via S. Lucia e proprio percorso. Proveniente da piazza Nicotera, percorre via Monte di Dio, via Nunziatella, via Egiziaca a Pizzofalcone, via G. Serra e proprio percorso.