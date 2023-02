Metro Linea 1, le prove tecniche tornano nelle ore notturne: gli orari delle ultime corse

Tornano, almeno per il momento, in attesa di un accordo definitivo relativamente alla trattativa sindacale interna che riguarda l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, le prove tecniche nelle ore notturne sulla linea 1 della metropolitana di Napoli.

Oggi lunedì 27 febbraio, infatti, sarà anticipata la chiusura al pubblico per effettuare i collaudi necessari per i nuovi treni.

Le ultime corse viaggiatori, come reso noto da Anm, partiranno alle ore 21.15 da Piscinola e alle 21.40 da Garibaldi.