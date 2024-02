Trasporti, la Metro Linea 1 chiude in anticipo per due giorni: gli orari delle ultime corse

La Linea 1 della Metropolitana di Napoli chiude in anticipo per due giorni. Anm informa, infatti, che per consentire attività di verifiche in linea, lunedì 26 e martedì 27 febbraio 2024, la metro anticipa la chiusura al pubblico.

Questi gli orari delle ultime corse previste:

- da Piscinola alle ore 21:10

- da Garibaldi alle ore 21:34.

Stazione Vanvitelli, chiusa scala mobile e ascensori di banchina in direzione Garibaldi

Sono iniziate le attività di smontaggio della scala mobile a servizio della banchina direzione Garibaldi della stazione Vanvitelli.

L'area sarà cantierizzata. Pertanto saranno indisponibili nella stazione Vanvitelli, direzione Garibaldi, sia la scala mobile che gli ascensori di banchina. Sulla banchina direzione Piscinola saranno in funzione solo gli ascensori che collegano atrio alla banchina.

Linee bus

A causa di lavori urgenti ed indifferibili in via Gennaro Serra, tra via Egiziaca a Pizzofalcone a piazza S.Maria degli Angeli, la linea E6 fino al 20 marzo prossimo devia il proprio percorso.

In partenza da piazza Trieste e Trento percorre via S. Carlo, via De Gonzaga, via Acton, via Console, via S. Lucia e proprio percorso. Proveniente da piazza Nicotera, percorre via Monte di Dio, via Nunziatella, via Egiziaca a Pizzofalcone, dvia G. Serra e proprio percorso.