Metro Linea 1, anticipata la chiusura per attività straordinaria di verifica

Anm informa che, per consentire attività improcrastinabili di verifica in linea, oggi giovedì 24 novembre la linea 1 della metropolitana di Napoli anticipa la chiusura al pubblico.

Questi gli orari delle ultime corse serali:

• da Piscinola ore 20.48;

• da Garibaldi ore 21.16.

L'azienda di trasporto pubblico cittadino, attraverso i propri canali social ufficiali, si è scusata con gli utenti per il disagio.

