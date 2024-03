La Linea 1 della Metropolitana di Napoli chiude in anticipo oggi. Anm informa, infatti, che per consentire attività di verifiche in linea, lunedì 11 marzo 2024 la metro anticipa la chiusura al pubblico.

Questi gli orari delle ultime corse previste:

- da Piscinola alle ore 21:10

- da Garibaldi alle ore 21:34.