Metropolitana di Napoli: la truffa corre sui social

"UnicoCampania è completamente estranea all’iniziativa Naples Pass, un tentativo di truffa che si sta diffondendo attraverso i social media e, in particolare, attraverso una pagina fake su Facebook denominata 'Metropolitana di Napoli'": riporta così il sito web ufficiale del Consorzio che gestisce i ticket per il trasporto pubblico della Campania. L'allarme è scattato quando sui social ha cominciato a circolare un'offerta che promette un intero anno di viaggi in metropolitana al costo complessivo di soli 2 euro, per aiutare gli utenti del servizio di trasporto pubblico a fronteggiare i rincari.

"Un tentativo di truffa - scrive tranchant UnicoCampania - portato avanti con modalità simili a quanto già avvenuto a Milano e a Roma. UnicoCampania non ha nessun accordo commerciale o di altro tipo con l’operatore di questa iniziativa e invita gli utenti del trasporto pubblico a diffidare dalle offerte che circolano sui social media e a consultare sempre le fonti ufficiali (sito www.unicocampania.it; pagina FB UCampania) per verificare la veridicità delle informazioni reperite su altri canali".

A lanciare l'allarme era stata proprio la pagina Naples Pass alla fine dello scorso mese di dicembre 2023, avvertendo gli utenti Facebook di essere stata vittima di un hackeraggio: "Attenzione! Una pagina clonata, spacciandosi per Naples Pass, promuove informazioni false e fuorvianti su una promozione inesistente a 2€. Si prega di prestare attenzione e di ignorare eventuali comunicazioni non autorizzate. Stiamo lavorando attivamente per risolvere questo problema. La vostra fiducia e sicurezza sono le nostre massime priorità. Grazie per la vostra comprensione":

Da Nino Simeone, presidente della Commissione infrastrutture del Comune di Napoli, intanto, arriva l'invito a porre in essere ogni iniziativa utile per proteggere gli utenti dal tentativo di raggiro.