Linea 6, dopo la denuncia di NapoliToday compare il cartello a penna

Non si preoccupino i passeggeri spaesati. Da oggi, per indicare la Linea 6 nella stazione di Municipio ci sono dei fogli A4 attaccati con lo scotch e con scritto a penna blu "Direzione Linea 6". Una mano amica, in tutta probabilità un dipendente di Anm, ha messo una toppa alle mancanze dell'azienda, denunciate da NapoliToday in un articolo dello scorso 17 luglio, che ha dimenticato di installare la segnaletica.

Municipio, infatti, è la stazione di interscambio con la Linea 1. Per chi arriva da Garibaldi, scovare la Linea 6 diventa quasi un gioco a premi. Questo perché il varco di collegamento al livello -1 della stazione è chiuso da una saracinesca (funziona, invece, il varco per chi viene a Piscinola) e i passeggeri sono costretti a risalire fino al livello 0. A quel punto dovrebbero percorrere le scale in discesa o prendere un ascensore, ma fino alla scorsa settimana mancava qualsiasi tipo di indicazione, come visibile dalla foto in basso.

Per la stazione Municipio, il ricorso ai fogli di carta scritti a penna non è una novità. Sono utilizzati per tutto, dal costo dei biglietti alle direzioni, dai bagni alle uscite, finanche per capire dove transitare una volta obliterato il biglietto. Anm, però, non sembra aver imparato la lezione e anche con la nuova linea, inaugurata il 16 luglio, ha deciso di rinunciare alle indicazioni.