Metro Linea 1, ascensori chiusi al pubblico per lavori in tre stazioni

Anm informa che da martedì 17 ottobre gli ascensori delle stazioni della Linea 1 della metropolitana di Napoli, "Vanvitelli", "Medaglie d'Oro" e "Colli Aminei", sono chiusi al pubblico per lavori di manutenzione. Si consiglia di utilizzare le scale mobili.

Inoltre per la stazione "Rione Alto" l'accesso è consentito solo da via Mariano Semmola, con l'uso delle scale mobili. Non è in funzione l'ingresso da via Giulio Palermo.

Per gli utenti con disabilità motoria è attivo un servizio di trasporto taxi sostitutivo. Il servizio sarà garantito tutti i giorni incluso domenica e festivi, esclusivamente nella fascia oraria 9.00-17.00.

Con anticipo di almeno 48 ore si potrà prenotare il servizio, contattando il numero telefonico 081-7636602 dalle ore 9:00 alle 17:00.



Il richiedente dovrà fornire i seguenti dati:

• nominativo della persona;

• numero telefonico;

• stazione di partenza e stazione di destinazione;

• giorno e ora in cui deve essere effettuato il servizio;

• tipo di carrozzina di cui eventualmente dispone (pieghevole o elettrica);

• eventuale necessità di un accompagnatore specializzato (Operatore Socio Sanitario).



Nel caso in cui il conducente dovesse arrivare sul luogo di partenza e l’utente non dovesse essere presente sul posto il conducente sarà obbligato ad attendere il cliente per non più di 15 minuti. Il cliente che ne ha fatto richiesta potrà disdire il servizio con un preavviso di almeno 24 ore dall’utilizzo.