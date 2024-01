Metroman nella metropolitana di Napoli, la guardia giurata lo fa scendere

Popolarissimo per le sue esibizioni nelle metro delle principali città italiane, il cantante e ballerino itinerante Metroman era ieri a Napoli.

In un treno della Linea 1 si stava esibendo quando una guardia giurata in servizio per Anm lo ha dovuto far scendere dal treno perché senza autorizzazione.

Sull'argomento si è espresso Giuseppe Alviti presidente dell'Ass. Nazionale Guardie Particolari Giurate. Complimentandosi con le guardie giurate napoletane e strizzando l'occhio all'artista, che "con l'autorizzazione di Anm potrebbe fare dimenticare ai passeggeri i tanti disagi" cui vanno incontro utilizzando il vettore pubblico.