Metro Linea 1, la seconda uscita della stazione "Rione Alto" resterà chiusa per oltre 2 mesi

L'annuncio di Anm: resteranno chiuse anche tutte le altre seconde uscite attualmente non aperte al pubblico, come Montecalvario, Montedonzelli via dell’Erba e Salvator Rosa Girolamo Santacroce