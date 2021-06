Linea 6, ridotto il cantiere a Piazza Plebiscito: ecco cosa cambia

Cambia volto Piazza del Plebiscito dopo la riduzione del cantiere sorto per la realizzazione della Linea 6 della Metro. I lavori per la camera di ventilazione continueranno, ma dalla prossima settimana parte della piazza tornerà "libera". In particolare, la parte alta, dal lato del colonnato, tornerà fruibile.

“A partire dalla prossima settimana, il cantiere di Pizza Plebiscito per la realizzazione della camera di ventilazione della Linea 6 sarà ridotto. Sarà così resa fruibile la parte alta della piazza, dal lato del Colonnato. I lavori proseguiranno con le ultime attività di montaggio degli impianti di ventilazione e la realizzazione delle finiture”. Lo rende noto il Vicesindaco di Napoli Carmine Piscopo.