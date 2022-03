Metro Linea 1, sabato 5 marzo tratta limitata per manutenzione

Anm informa che, per consentire interventi di manutenzione straordinaria della galleria della tratta Toledo - Brin della Linea 1 metropolitana, per l'intera giornata di sabato 5 Marzo, la circolazione dei treni sarà limitata alla tratta parziale Piscinola – Dante, con interruzione della circolazione sulla tratta Dante – Garibaldi.

Inizio servizio:

• da Piscinola per Dante, ore 06.00

• da Dante per Piscinola, ore 06.28

Fine servizio:

• da Piscinola per Dante, ore 22.30

• da Dante per Piscinola, ore 23.10