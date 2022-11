Metro Linea 1, circolazione limitata per problemi tecnici: i dettagli

Giornata difficile sul fronte trasporti a Napoli, in particolare per la Linea 1 della Metropolitana. Per problemi tecnici, infatti, dalle ore 14.10, la circolazione è limitata alla tratta parziale Piscinola-Dante.

In precedenza, nel corso della mattinata, era stata momentaneamente chiusa la stazione Garibaldi, poi riaperta alle ore 12.00, e dalle ore 13.00 la stazione Toledo.

- Aggiornamento ore 15.30

Dopo le 15.00 la circolazione è tornata attiva sull'intera tratta, come annunciato da Anm sui propri canali social.