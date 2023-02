Metro Linea 1 e i collaudi di giorno, Manfredi: "C'è un problema nazionale"

"Sulla metro c'è un problema nazionale su cui mi sto battendo da mesi. I collaudi, che non dipendono dal Comune ma da un'agenzia nazionale, sono sempre stati fatti di notte ma adesso c'è una vertenza sindacale per cui gli ispettori vogliono lavorare solo di giorno. Si tratta di un disagio che ritengo inaccettabile. I collaudi si devono fare per forza altrimenti si fermerebbero i treni e non potremmo mettere in opera i nuovi che tutti aspettano. Adesso io mi auguro che ci sia maggiore sensibilità, a livello nazionale, per risparmiare ai cittadini napoletani questi disagi e, come sempre si è fatto e come noi abbiamo chiesto, tornare a fare i collaudi dei treni di notte". Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, a margine di un evento al Gambrinus, ha parlato con la stampa dei collaudi diurni della Linea 1 della metropolitana di Napoli.

Il primo cittadino è poi intervenuto anche sui cantieri in città: "Il problema è che alcune tipologie di lavori si possono fare di notte, ma quando ci sono dei cantieri che hanno una durata che supera la durata della notte non è che si possono smontare la mattina. Come lo smontaggio delle impalcature della Galleria Vittoria, per motivi di sicurezza si deve fare di giorno. Noi avremo, nei prossimi mesi, tanti cantieri che si aprono in città, i cittadini ci chiedono di ripavimentare le strade, noi abbiamo fatto uno sforzo economico e di progettazione che interesserà tante arterie importanti della città. Cercheremo di limitare al minimo quelli che sono i disagi, però, ci vuole anche la consapevolezza che per poter cambiare la nostra città, cosa che tutti i cittadini ci chiedono, purtroppo questi lavori si devono fare".