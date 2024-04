"Che città vogliamo essere? Una dove il 'fumo passivo' delle nostre azioni avvelena non solo l'aria ma anche la società"

Svegliarsi al mattino nella città di Napoli e incamminarsi verso le stazioni all’aperto della linea 1 dell’ANM, significa spesso immergersi in un'atmosfera che più che di un trasporto pubblico sembra evocare le immagini di un'industria del XIX secolo: ciminiere a cielo aperto. Camminare verso la banchina, optando per le scale anziché per le comode scale mobili, diventa un'esperienza quasi da combattente: i polmoni si riempiono non dell'aria frizzante del mattino, ma del fumo passivo prodotto da una cittadinanza che, noncurante dei divieti, si trasforma in involontari artefici di una cortina di fumo.

Questa, tuttavia, non è soltanto una questione di aria inquinata o di un momentaneo disagio fisico. C'è un problema ben più profondo e insidioso che tali comportamenti mettono a nudo: l'incoscienza collettiva e l'individualismo sfrenato che governano le azioni quotidiane di molti. Quando un onesto cittadino decide di elevarsi al di sopra di questa nebbia, non solo letterale, e richiamare i trasgressori all'ordine, viene quasi sempre aggredito. "Apriti il cielo", se si osa criticare questa incoscienza collettiva. A chi cerca di far valere le regole, si oppongono scudi umani di giustificazioni, creando un clima in cui il mantenimento dello status quo diventa la norma.

E poi, l'accusa di essere troppo focalizzati su questioni minime. "Preoccupati della guerra", mi dicono, come se l'attenzione a una problematica dovesse escluderne un'altra. Un rimprovero che sembra suggerire che, in una redazione di dieci persone, non ci sia spazio per occuparsi dell'informazione cittadina senza ignorare i grandi drammi globali. Ma questa è una falsa dicotomia. La realtà è che le piccole battaglie quotidiane contro l'inciviltà e l'indifferenza sono altrettanto vitali per costruire una società più consapevole e responsabile.

Non si tratta di criticare per il piacere di farlo, ma di mettere in luce un problema culturale che si riflette in molti aspetti della vita pubblica. L'apatica accettazione di comportamenti dannosi, l'aggressione verso chi osa chiedere rispetto per le regole comuni, il ridurre ogni critica a un'inutile lamentela, sono sintomi di un disagio più ampio che va affrontato.

Forse è giunto il momento di chiedersi: che tipo di città vogliamo essere? Una dove il "fumo passivo" delle nostre azioni avvelena non solo l'aria ma anche il tessuto sociale, o una in cui ogni individuo contribuisce attivamente alla creazione di un ambiente più sano e rispettoso per tutti? La risposta a questa domanda definirà il futuro della nostra convivenza civile.

Ah e se vi state chiedendo della giostra infinita delle mie segnalazioni all'ANM… sì, ammetto, ho imboccato quella strada, una sorta di crociata personale contro la puzza di fumo che avvolge le stazioni all'aperto di Napoli ogni mattina. E quale risposta ricevo, quasi come un mantra? "Esistono divieti di fumo." Una perla di saggezza, senza dubbio, che mi lascia sempre a bocca aperta per la sua profondità.

Forse sono stata un po' troppo critica, confessando la mia delusione per la mancanza di solidarietà cittadina. Ma, oh, come volano alto gli spiriti quando, invece di unirsi a me nel richiamare alla responsabilità, molti preferiscono elevare il fumatore di turno su un piedistallo di giustificazioni. "È solo un ragazzo!" cantano in coro (giovane che durante il battibecco ha fumato fino all’ultimo la sua sigaretta, ndr), difendendo l'indifendibile con una logica che sfugge persino a me.

Sì, eccoci nel 2024, dove la critica sociale si scontra con l'indifferenza, dove il desiderio di un mondo migliore viene zittito.

Amen.

(Una lettrice di NapoliToday)