Metro 1: cade l'ultimo diaframma. In 36 mesi operativo l'anello di collegamento ferroviario

La ruspa ha abbattuto, tra gli applausi, l’ultimo diaframma della galleria della tratta ferroviaria di collegamento tra le stazioni di Piscinola e Capodichino della Metropolitana di Napoli - Linea 1. Alla cerimonia, con le maestranze il presidente dell'EAV Umberto De Gregorio, don Doriano De Luca che ha benedetto i lavori, e per la Regione Campania il consigliere Luca Cascone, presidente della Commissione ai lavori pubblici e trasporti.

I lavori procederanno quindi con il completamento della galleria naturale fino alla Stazione Di Vittorio, in viale Comandante Umberto Maddalena, per una lunghezza complessiva di circa 300 m, e quindi con la chiusura dei lavori dell’anello metropolitano tra Piscinola e Capodichino di competenza EAV/Regione Campania.

La nuova tratta

La tratta Piscinola-Capodichino ha una lunghezza complessiva di 4,1 km, realizzata in prosecuzione della linea da Aversa Centro, costituirà il completamento dell’anello della Metropolitana di Napoli permettendo a tutta la periferia nord di Napoli (Miano, Secondigliano, Scampia e S. Pietro a Patierno) il collegamento con gli Hub di trasporto cittadini (treni, porto, aeroporto) e una mobilità più agevole delle periferie.

Le nuove stazioni

L’intervento prevede 4 nuove stazioni: Miano, Regina Margherita, Secondigliano, Di Vittorio, per ognuna delle quali sono previste opere per la riqualificazione viaria ed ambientale degli ambiti circostanti attraverso la riconnessione della viabilità esistente e la realizzazione di nuovi collegamenti, che avrà una inevitabile positiva ricaduta a beneficio dell’intera città.

1. STAZIONE DI MIANO: Gli interventi prevedono una riqualificazione complessiva dell’area con la realizzazione di una piazza antistante la stazione e la realizzazione di un’importante arteria di collegamento con i quartieri di Piscinola e Scampia oltre ad un nuovo deposito officina. Stato lavori: le opere civili 100% completato, in corso le opere tecnologiche.

2. STAZIONE REGINA MARGHERITA: La stazione sarà completata da una nuova piazza e da un parcheggio di interscambio. Stato lavori: le opere civili 100% completato, in corso le opere tecnologiche.

3. STAZIONE SECONDIGLIANO: La stazione sarà completata con importante lavoro di riqualificazione esterna. Previsto la creazione un piccolo anfiteatro scoperto utile come punto di ritrovo e per rappresentazioni oltre ad un parcheggio. stato lavori: le opere civili 100% completato, in corso le opere tecnologiche.

4. STAZIONE DI VITTORIO: La stazione, la prima in area militare, servirà l’aeroporto internazionale di Napoli Capodichino sarà utilissima alle popolazioni dei quartieri limitrofi, che grazie alle opere superficiali godranno di una nuova connessione con la città e con l’ospedale S. Giovanni Bosco. Tra le opere accessorie e di sistemazione superficiale previste vi sono la realizzazione di un nuovo ponte pedonale per la connessione con Calata Capodichino, le uscite in prossimità di P.zza Di Vittorio e direttamente su Viale Maddalena, la realizzazione di un servizio navetta ed il raccordo con le grandi arterie circostanti.

Gli interventi di Regione Campania

Gli interventi sul territorio del Comune di Napoli previsti da Regione Campania interessano:

nuova viabilità;

sistemi fognari;

arredi urbani;

Illuminazione pubblica;

aree a verde;

aree giochi per bambini;

anfiteatri e parcheggi.

L’intervento complessivo realizza opere superficiali che cambieranno non solo la connettività ma anche il volto dei quartieri di Miano, Secondigliano a Piscinola e Scampia.

Il cronoprogramma

Chiusura lavori della galleria da Secondigliano a Di Vittorio: APRILE 2025;

fine lavori stazione Miano: MAGGIO 2025;

fine lavori stazione Regina Margherita: GIUGNO 2025;

Servizio operativo da Aversa Centro a Secondigliano: LUGLIO 2025;

chiusura lavori della stazione Di Vittorio: DICEMBRE 2025;

servizio operativo Aversa Centro-Secondigliano-DI Vittorio: MARZO 2027.

Costo complessivo : 420 milioni.

In ogni stazione saranno installate opere artistiche che saranno selezionate a seguito di concorsi in corso di pubblicazione a cura di EAV.