Settimana bollente, poi il crollo delle temperature

Ci aspetta una nuova settimana di sole e caldo. Prosegue fino alla fine questo anomalo maggio, con temperature estive. Un andazzo che non cambierà dal 30 maggio e che andrà avanti anche per il ponte del 2 giugno. Secondo 3B Meteo, le temperature si stabilizzeranno intorno ai 30 gradi, le massime, mentre le minime non scenderanno mai sotto i 20 gradi. Qualcosa potrebbe cambiare, però, dopo il ponte. Da lunedì 6, infatti, Napoli potrebbe essere interessata da qualche perturbazione. E' sempre 3B Meteo che prevede pioggia e abbassamento drastico delle temperatura, con il termometro che scenderà a 24 gradi per le massime e 17-18 gradi per le minime, ritornando a valori più normali per il periodo.