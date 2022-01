Nebbia su Napoli: sorpresa per gli automobilisti (VIDEO)

Dalla sera del 31 dicembre la nebbia si è posata su Napoli e provincia. In questo video, girato da un'automobilista sull'Asse mediano, è possibile osservare come sia scarsa la visibilità: difficile anche vedere la vettura davanti.

Ancora stamattina una fitta foschia ha avvolto la città. Un fenomeno meteorologico insolito per Napoli, anche se l'enorme quantità di zolfo rilasciata dall'esplosione di botti e fuochi di artificio potrebbe aver addensato ancora di più la foschiam tramutandola in nebbia in alcune zone.