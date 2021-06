Napoli, l'Estate fa già "dietrofront": in arrivo nuvole e temporali

Continua l'instabilità metereologica del mese di giugno che, anche a Napoli, non vuole lasciare campo libero all'Estate. Cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi, sono attesi infatti da lunedì.

Quindi, ancora qualche ora di sole prima del ritorno del maltempo che, stando alle previsioni, dovrebbe accompagnare l'intera regione almeno fino a giovedì 10 giugno. Come riferiscono gli esperti di 3BMeteo.com una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi, foriere di piogge.e rovesci anche a carattere temporalesco.

Per quanto riguarda le temperature, la massima registrata in media sarà di 22°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3387m. I venti saranno al moderati, il mare poco mosso.