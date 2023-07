Emergenza caldo, l'esperto: "Temperature saliranno ancora"

Inaspettata e travolgente. L'ondata di calore che si sta abbattendo su un pezzo consistente dell'Italia ha bucato le previsioni degli esperti che si aspettavano un luglio più mite. Non fa eccezion Napoli che, secondo Francesco Nucera, meteorologo di 3B Meteo, accusa temperature di almeno 3 gradi sopra la media stagionale.

"E il caldo non finirà a breve - precisa l'esperto - probabilmente le temperature caleranno leggermente nel weekend anche se a causa dell'alto tasso di umidità non ce ne accorgeremo. Da lunedì 24 luglio, poi, il termometro continuerà a salire, fino a 37-38 gradi. Per avere un po' di respiro dovremo attendere fine mese, dal 27 luglio in avanti".

Difficile capire che cosa accadrà ad agosto: "Questa ondata non era stata prevista e quindi adesso andiamo con i piedi di piombo per le proiezioni del prosieguo dell'estate. La tendenza dovrebbe essere di un mese di agosto più fresco di luglio".