Meteo, inizio settimana con aumento delle temperature

Sarà un inizio settimana ancora più caldo quello che vivranno i napoletani. Secondo gli esperti di 3B Meteo, infatti, nella giornata di lunedì 17 luglio il termometro toccherà i 38 gradi nel pomeriggio. Ma per tutta la giornata, dalle 10 fino a notte, sarà allerta afa. Temperatura intorno ai 30 gradi anche a mezzanotte.

Un quadro che si ripeterà quasi uguale per tutti i giorni della prossima settimana, con le minime che non scenderanno mai sotto i 26 gradi e allerta afa per tutto il giorno. Per avere un'aria leggermente più fresca e sperare di dormire la notte c'è da aspettare l'ultima settimana di luglio.