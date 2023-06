Maltempo su Napoli: le previsioni degli esperti

Un temporale improvviso ha diturbato la domenica dei napoletani. Un quarto d'ora di pioggia violenta intorno alle 10.30 ha colpito il capoluogo partenopeo nella mattinata dell'11 giugno. Purtroppo, non sarà un evento isolato. Secondo 3B Meteo, infatti, il maltempo proseguirà anche nelle prossime ore. Previsti temporali anche nel pomeriggio, nella giornata di domani, lunedì 12, e da mercoledì a venerdì della prossima settimana. La situazione dovrebbe tornare stabile in tempo per il prossimo weekend.

"Una circolazione depressionaria - scrivono gli esperti di 3B - si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi, foriere di acquazzoni o temporali diurni. Nello specifico sul litorale settentrionale nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sul litorale meridionale nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; sulle pianure settentrionali nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; su pianure meridionali e sull'Appennino nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera; sul subappennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio, in assorbimento in serata".