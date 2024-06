Meteo: prima la pioggia, poi temperature oltre i 30

Un piccolo temporale e poi via verso l'estate. Le previsioni di 3B Meteo raccontano di piogge previste su Napoli nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 giugno. Precipitazioni che renderanno l'aria più fresca nella mattinata di domani. Ma sarà solo un'illusione. La temperatura è destinata a salire nei prossimi giorni. In particolare, gli esperti di 3B hanno individuato in mercoledì 12 il giorno in cui il termometro supererà i 30 gradi (dovrebbe arrivare a 33) e in cui ci sarà anche la prima allerta meteo per caldo afoso.

Colonnina che, guardando in avanti, dovrebbe restare stabilmente sopra i 30 dalla metà di giugno, con picchi di 36 gradi nella tre giorni più calda del mese, dal 20 al 22, prima ancora di entrare ufficialmente nella stagione estiva. Fortunatamente, le minime resteranno fresche, dai 15 ai 20 gradi, ancora per un po' lasciandoci dormire sereni.