Domani riceveremo tutti un messaggio sullo smartphone: l'orario e il contenuto

La Protezione Civile Regionale informa che domani 11 ottobre 2024, nell'ambito della esercitazione Exe Flegrei 2024 - che vedrà la simulazione di attività vulcanica e, in particolare, la previsione di un possibile passaggio alla fase di allarme per eruzione imminente - verrà realizzato per la prima volta un test IT-Alert su questo scenario specifico. Si precisa che si tratta di una esercitazione. Durante l’esercitazione si legge sul sito del Comune di Napoli, Il messaggio verrà alle 17 trasmesso sui cellulari presenti nella regione Campania, con possibile coinvolgimento delle regioni confinanti o limitrofe a causa del fenomeno dell’overshooting.

Il sistema IT-alert è operativo dal 13 febbraio 2024 per lo scenario di attività vulcanica ai Campi Flegrei, ma le esercitazioni come “Exe Flegrei 2024” sono di fondamentale importanza. Grazie ai test, alle simulazioni e ai feedback raccolti sarà possibile verificare quanto fino a oggi è stato costruito, verificando il processo di trasmissione dei messaggi, il comportamento delle celle telefoniche e la relativa copertura per migliorare il sistema e renderlo sempre più efficace. Nei giorni dell’esercitazione, dall’homepage del sito www.it-alert.gov.it si accederà a una pagina dedicata dove sarà possibile visionare il testo del messaggio che arriverebbe in caso di pericolo reale e il link al questionario che i cittadini nel territorio coinvolto sono invitati a compilare, anche qualora non dovessero ricevere alcuna notifica.