Messa multietnica per l'Epifania. Sepe: "Il colore della pelle non ci dividerà"

Per la Chiesa di Napoli il 6 gennaio è il giorno della festa delle nazioni. Come, ormai, da tradizione, il cardinale Crescenzio Sepe ha celebrato la messa speciale nel Duomo davanti a diverse comunità internazionlali. "Il colore della pelle è irrilevante, non può essere un elemento di divisione. Le nostre diversità sono una ricchezza e dobbiamo crescere i nostri figli con questa mentalità, nel rispetto delle tradizioni di tutti". Al termine della cerimonia, il vescovo ha consegnato regali a tutti i bimbi presenti in Cattedrale. Un'iniziativa giunta alla decima edizione e organizzata dal Movimento Cristiano Lavoratori in collaborazione con la Diocesi partenopea.