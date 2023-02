Un anno fa moriva monsignor Vincenzo Mango: la sua comunità lo ricorderà in una messa

Oggi, martedì 14 febbraio, ricorre il primo anniversario della morte di monsignor Vincenzo Mango, volto noto nella Chiesa di Napoli. Per l'occasione una messa in suffragio verrà celebrata presso la chiesa di San Pietro Apostolo a San Pietro a Patierno dove è cresciuto e dove per anni è stato pastore della comunità.

A darne notizia è don Franco Esposito, cappellano del carcere di Poggioreale. "Martedì 14 febbraio, nella Chiesa di San Pietro apostolo, in Piazza G. Guarino, alle ore 18:30, si celebra una Messa per ricordare, nel primo anniversario della morte, il nostro caro Mons. Vincenzo Mango. insieme vogliamo ringraziare il Signore per il dono che attraverso la sua persona ha fatto alla comunità di San Pietro e a ciascuno di noi", si legge in un post.