Mertens ai napoletani: "Mi mancate. Napoli è la più bella al mondo. Sogno di tornare" | VIDEO

"Mi mancate". Si è aperto con queste parole l'intervento di Dries Mertens al Premio San Gennaro World. L'attaccante belga - ora al Galatasaray - era tra gli ospiti d'onore della decime edizione del premio dedicato al Santo patrono, ma gli impegni non gli hanno permesso di essere a Napoli.

L'ex azzurro, però, si è collegato in streaming, emozionando - ancora una volta - i presenti con le sue parole d'amore per la città partenopea. Con accanto la moglie Katrin, Mertens ha parlato del rapporto speciale che ha con la città - "La più bella al mondo" - ammettendo che sogna di tornanrci presto. Intanto, il belga - che presto sarà anche cittadino onorario - ha parlato anche della sua casa di Posillipo che ha voluto tenere nonostante il trasferimento in Turchia.

Un momento molto emozionante, come detto, che si è concluso con gli spettatori del Teatro San Ferdinando che hanno acclamato il calciatore intonando "Ciro, Ciro".