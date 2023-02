Terremoto in Turchia, Mertens aiuta la macchina dei soccorsi | VIDEO

L'ex giocatore del Napoli impegnato in prima persona negli aiuti dopo la tragedia che ha colpito il sud del paese

Dries Mertens si sta impegnando in prima persona per aiutare le popolazioni colpite dal tragico terremoto verificatosi in Turchia.

L'indimenticato ex Napoli, adesso in forza al Galatasaray di Istanbul, ha trascorso la notte a raccogliere gli aiuti umanitari che raggiungevano lo stadio del club turco, preparandone le spedizioni dirette verso il sud del paese, l'area appunto colpita dal sisma.

Con lui era presente a dare una mano anche sua moglie Kat.