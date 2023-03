Così la metro ha stravolto il mercato immobiliare di Napoli

Il costo della casa dipende dal pregio dell'immobile ma anche dai servizi presenti in zona. Tecnocasa ha realizzato uno studio che analizza le oscillazioni del mercato immobiliare a Napoli, Roma e Milano in prossimità di nuove stazioni della metropolitana.

"In questi anni abbiamo sempre visto come, all’annuncio di un progetto legato alla viabilità, in particolare metropolitana, si crea subito un interesse per le zone dove saranno potenziati i collegamenti, soprattutto se si trovano in aree periferiche e poco servite". A dirlo Fabiana Megliola, responsabile Ufficio studi Gruppo Tecnocasa.

"Nel capoluogo partenopeo - avverte - nei quartieri considerati nell’analisi, l’arrivo della metropolitana ha determinato un andamento dei prezzi immobiliari migliore rispetto a quanto registrato mediamente in città. Abbiamo considerato li quartiere di Centro-Corso Meridionale servito dalla metro di Garibaldi aperta nel 2013 e che fino ad oggi ha avuto un calo dei prezzi del 6,3% contro un calo medio di Napoli del 13,3% nello stesso arco temporale".

"Abbiamo preso in considerazione - continau Megliola - anche la fermata di San Giovanni a Teduccio che serve il quartiere omonimo. Aperta nel 2014 ha determinato dal secondo semestre del 2014 al 2022 un aumento dei prezzi del 20,8% contro un ribasso medio dei prezzi della città del 2,4%. Nei casi di San Giovanni a Teduccio e di Conca d’Oro (Roma, ndr) il maggiore effetto benefico derivato dalla metro è dovuto anche alla presenza, in entrambe le zone, di importanti poli universitari e di ricerca".

"La metro di Conca d’Oro - dice - interessa un’area di Roma non lontana dalla Luiss e dalla Sapienza mentre quella di Napoli serve il centro Apple, presente da alcuni anni a San Giovanni a Teduccio. Infatti, uno degli aspetti che gli studenti universitari prendono in esame è proprio la presenza della metropolitana".