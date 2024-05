Mercato immobiliare Napoli: fitti alle stelle, i prezzi di vendita quartiere per quartiere

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Trovare una casa in affitto a Napoli è sempre più difficile, acquistare un appartamento può risultare proibitivo per gli alti tassi di interesse dei mutui. Il mercato immobiliare di Napoli appare difficile per chi cerca un alloggio, in affitto o da acquistare, ma presenta ottime condizioni per chi, invece, deve vendere. Secondo i dati presentati da Tecnocasa, nel secondo semestre del 2023, il valore degli immobili napoletani è cresciuto di 1,3 punti percentuali rispetto ai primi sei mesi. Com'era prevedibile, rispetto al 2022, crescono i prezzi nel centro storico: "E' un trend - spiega Davide Agretti, Area manager di Tecnocasa per la Campania - che sta trainando anche altre zone della città. Poiché è più difficile trovare un'abitazione in centro, le richieste si sono spostate in aree limitrofe che, quindi, vengono rivalutate. Ovviamente, il centro è condizionato dal mercato degli affitti brevi perché per i proprietari è sempre più conveniente rispetto ai fitti medio-lunghi".

Napoli ha visto ridurre le transazioni: siamo passati dalle 8.300 nel 2022 alle scarse 8mila del 2023. Una contrazione minore che nel resto d'Italia. Secondo Tecnocasa, dal 2013 a oggi, il costo delle abitazioni napoletane è calato del 10 per cento. Percorso inverso per gli affitti, che negli ultimi dieci anni sono aumentati del 20-25 per cento. All'ombra del Vesuvio, la casa è ancora una spesa che si sostiene per uso abitativo, ma cresce con prepotenza la quota di chi investe, magari per creare una struttura ricettiva, passata dal 35,8 per cento (2022) al 41,2 del 2023.

I quartieri in ascesa e quelli in discesa

A far registrare l'aumento più significativo rispetto al 2022 è il Centro direzionale, con un +9,3 per cento. Crescono i prezzi a Gianturco, Stadera e Poggioreale, quartieri in cui acquistano prevalentemente le persone che già ci vivono e realizzano un acquisto migliorativo. Crescono dell’1,7 per cento i valori delle case nella macroarea di Vomero-Arenella, in particolare intorno a piazza Vanvitelli, nel quartiere del Vomero. Nella macroarea di Posillipo-Chiaia-San Ferdinando i prezzi delle case sono in aumento dell’1,3 per cento: c’è l’andamento positivo di Bagnoli e la diminuzione degli stessi a Chiaia-San Ferdinando. I valori scendono nella zona di Pallonetto di S. Lucia nei Quartieri Spagnoli dove prevalgono soprattutto le tipologie popolari e i prezzi degli immobili vanno sotto i mille euro al metro quadro. Continuano i lavori nei pressi della nuova stazione di Piazza Santa Maria degli Angeli della linea 6 della metropolitana.

I prezzi quartiere per quartiere

I prezzi delle case a Napoli possono variare molto da quartiere a quartiere. Guardando le tabelle appare chiaro come in città zone di pregio e zone popolari sono spesso attigue. Si passa dagli 800 euro a metro quadro per un immobile classificato come economico usato nel Rione Sanità, ai 7mila euro della zona via Petrarca, via Orazio. A Napoli Centro, a fare la differenza sono le condizioni degli edifici. La zona più pregiata è quella di Monteoliveto San Felice, con un costo al metro quadro tra i 2.200 e i 4.200 euro a seconda della qualità dell'edificio. Molto quotati anche i Quartieri spagnoli, con un range tra i 2.200 e i 3.700. Arenaccia e Corso Meridionale sono le zone più a buon mercato, si può trovare casa a 1.500 euro al mq.

Posillipo, Chiaia e Mergellina restano i quartieri della Napoli bene. Detto di via Petrarca e via Orazio, quotazioni alte anche per Mergellina (3.000-5.900) e Posillipo-Marechiaro-Gaiola (1.800-5.900). Per Vomero-Arenella le strade più ricche sono via Scarlatti (5.500 al metro quadro) e via Cilea (5.250). In questa zona della città, visto che i palazzi sono più recenti, la forbice di prezzo si riduce sensibilmente

Napoli Est è, di certo, l'area della città in cui i prezzi delle case sono mediamente più bassi. Per edifici nuovi o ristrutturati, si passa dai 1.500 euro per Gianturco ai 2.300 euro al metro quadro per Poggioreale. Mentre per palazzi in condizioni peggiori si va dai 750 euro di San Giovanni ai 1.100 ancora di Poggioreale. "Se dovessi scommettere su una zona che potrebbe svilupparsi nei prossimi anni - afferma Davide Agretti - punterei proprio su Napoli Est. L'Università e la presenza di Apple potrebbero portare a una rivalutazione nel medio termine e per questo la suggerisco per un investimento".