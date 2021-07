Comune di Napoli, ok alla riqualificazione di due importanti mercati al Vomero e a Bagnoli

La Giunta Comunale di Napoli, su proposta del Vicesindaco Carmine Piscopo e dell'Assessore al Commercio Rosaria Galiero, ha approvato con due delibere un complesso di interventi per la riqualificazione dei mercati comunali De Bustis e Starza rispettivamente nelle Municipalità 5 e 10, per un totale di ? 550.000,00.



La prima delibera consentirà l'intervento di riqualificazione del Mercato comunale coperto De Bustis, sito nel quartiere Vomero-Arenella, interessato da danni provocati da un incendio divampato nella struttura a marzo del 2021. La riqualificazione del mercato, per un importo di circa 200.000 ?, consentirà il ripristino delle ordinarie condizioni di fruibilità della struttura.



La seconda delibera consentirà lavori di manutenzione per la realizzazione di un sistema di deflusso delle acque e per la riparazione del manto di impermeabilizzazione del Mercato comunale denominato Starza, sito in via Acate, nel quartiere di Bagnoli. L'importo complessivo dei lavori è di ? 350.000,00.



"Con la riqualificazione dei due Mercati comunali - dichiarano gli- sarà nuovamente possibile fruire a pieno delle due strutture dedicate al commercio, considerate dagli abitanti dei quartieri Vomero e Bagnoli luoghi di riferimento e di incontro quotidiano. Un ringraziamento naturalmente va alle Municipalità, per il loro contributo alla definizione dei progetti esecutivi".