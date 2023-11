Fiere e mercatini natalizi a Napoli, le strade interessate dagli stand in alcune zone del centro

Il Comune di Napoli ha pubblicato nei giorni scorsi i bandi per la concessione di posteggi in occasione delle fiere natalizie che si terranno nel centro cittadino e in particolare sul territorio delle Municipalità 2 e 4.

Per quanto riguarda la II Municipalità cittadina, i mercatini natalizi si terranno dal 1° dicembre 2023 all'8 gennaio 2024, ad eccezione di piazza Mercato, dove gli stand chiuderanno i battenti il 24 dicembre. L'orario di esercizio sarà 8.00/22.00 dal lunedì al mercoledì e 8.00/24.00 dal giovedì alla domenica;

Le strade coinvolte saranno piazza Dante, via Diaz/largo Berlinguer, piazza Salvo D'Acquisto, via Cervantes e piazza Mercato, per un totale complessivo di 143 posteggi.

Sul territorio della IV Municipalità, invece, le aree individuate sono piazza Garibaldi e piazza San Francesco (Porta Capuana), per un totale complessivo di 63 posteggi. Qui gli stand saranno aperti dall'8 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024, con orario di esercizio dalle ore 8,00 alle ore 22,00.

Sarà ammessa l'esposizione e la vendita di: presepi e articoli natalizi; oggetti della tradizione napoletana; artigianato artistico (ceramica, vetro, legno, rame, ferro battuto, cuoio, etc.); prodotti dell'artigianato in genere; antiquariato; oggetti di collezione in genere frutto della produzione napoletana; prodotti alimentari confezionati della tradizione enogastronomica d’eccellenza.