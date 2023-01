L'assessora all'istruzione a pranzo in una scuola di Napoli: "Raccolte preferenze per assortire i nostri menù"

Pranzo presso la scuola Bovio Colletta di Napoli quest'oggi per l'assessora comunale all'istruzione Maura Striano, con gli insegnanti e gli alunni della primaria.

"Pranzo a base di pasta e piselli, frittata di spinaci e arance buonissime", racconta l'assessora in una nota.

"Abbiamo raccolto alcune preferenze che useremo per assortire i nostri menù e come spunto di riflessione sull'educazione alimentare. Infine abbiamo parlato dei nostri sport preferiti, perché il movimento deve essere alla base della vita quotidiana insieme all'attenzione per la piramide alimentare", conclude Striano.